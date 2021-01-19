نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 21,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حصيلة حالات الإصابة في في روسيا، إلى 3 ملايين و612800، منها 66623 حالة وفاة، وفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، شفاء 23262 شخصًا خلال اليوم الأخير، حيث بلغ مجموع المتعافين 3 ملايين و2026 شخصا، مع انخفاض عدد الحالات النشطة إلى 544151.

وكانت روسيا، شهدت تراجعًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ 21734 حسب إحصائية اليوم الثلاثاء، في أدنى مؤشر منذ 18 نوفمبر، مع قفزة في الوفيات من 471 أمس إلى 586 اليوم.