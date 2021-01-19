مزايا منصة مدرستي الجديدة وكيفية التسجيل في مدرستي للفصل الدراسي الثاني

مع الفصل الدراسي الثاني أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم عن مزايا منصة مدرستي الجديدة خلال الفصل الدراسي الثاني 1442 حيث أوضحت أن الوزارة تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب عبر منصة مدرستي، وقالت أن الطلاب سوف يتمكنون من الدخول للفصول الافتراضية مع زملائهم وهنالك تعلم فردي افتراضي لكل طالب، وهناك خيار لأولياء الأمور طلاب ذوي الإعاقة لحضور أبنائهم للمدرسة بالتعاون مع إدارة المدرسة ومُعلم التربية الخاصة.

مزايا منصة مدرسة الجديدة للفصل الدراسي الثاني 1442

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خطة دراسية مطورة كمرحلة أولى للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة بالتعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، للتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي الافتراضية وتضمنت المزايا والخطة الدراسية الجديدة التطبيق الأول لمواد الدراسات الإسلامية وتعديل الوزن النسبي وزيادة وزن مواد العلوم والرياضيات وتخفيض وزن مواد اللغة العربية والتربية البدنية والفنية والتربية الأسرية للبنات وحذف حصص النشاط والتركيز على تطوير مهارات الطلاب من خلال زيادة تطبيقات الكتابة .

وتضمنت الخطة الجديدة تقليص عدد الساعات الأسبوعية التي يدرسها الطلاب لـ 25 حصة عن بعد بالصفوف الأولية بدلًا من 30 حصة، و27 حصة بالصفوف العليا بدلًا من 33 حصة، و29 حصة بالصفوف المتوسطة بدلًا من 35 حصة، وتقليص مقارب بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم.

التحديث الجديد في مدرستي

من التحديثات الجديدة في منصة مدرستي إمكانية إعداد الجداول المدرسية من خلال المنصة للمعلم، وتغير أيقونة الدرس للحصص الإضافية، وإمكانية جدولة الدروس لأسبوع، كما تم إضافة أكثر من 45 ألف مصدر تعليمي يشتمل على فيديوهات وتوفير مزيد من التفاعل بين المعلم والطالب من خلال المشاركة بساحات النشاط والإطلاع على تقارير الإنجاز والتحقق من توزيع الدرجات لأعمال السنة والمقررات، وإمكانية التعرف على ساعات التواصل الإلكترونية مع المعلمين .

التسجيل في منصة مدرستي

رابط منصة مدرستي يمكن الولوج إليه بالخطوات التالية :