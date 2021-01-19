وزارة التربية نتائج الطلاب في الكويت عبر المربع الالكتروني للنتائج 2020 app.moe.edu.kw

استعدت وزارة التربية والتعليم الكويتية إعلان نتائج الطلاب في الكويت 2020 بالرقم المدني عبر موقع المربع الالكتروني للنتائج، وذلك بعد إدراج المدارس التي رفعت النتائج عبر بوابة الكويت التعليمية نتائج الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل، كما سيوفر موقع طالب النتيجة للاستعلام عنها والحصول علي الدرجات الخاصة بها لجميع طلاب وطالبات المدارس المختلفة، وسنرفق لكم الآن الرابط app.moe.edu.kw، وخطوات الاستعلام بكل سهولة عبر موقع البوابة الإلكترونية بالكويت للنتيجة.

وزارة التربية نتائج الطلاب 2020

أجتمع الدكتور ’’علي المضف’’ الوزير للتربية والتعليم بالكويت، ليعلن المقترحات المطروحة من أجل عودة العملية التعليمية تدريجياً، وعودة المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني مع اختفاء الخطر المحدق الذي يحيط بالبلاد، ويظهر ذلك بالمنشور الرسمي عبر موقع الوزارة الذي نرفقه لكم متضمناً الآن.

أضاف أن نتائج الطلاب في الكويت أصبحت متوفرة في بعض المدارس الآن، وسيتم إدراج أسماء المدارس التي رفعت النتائج عبر بوابة الكويت التعليمية بكل سهولة خلال الموقع الرسمي، وسنرفق لكم الآن الرابط وخطوات الاستعلام عبر موقع طالب للنتائج.

رابط المربع الالكتروني نتائج الطلاب الكويت

أكدت الوزارة أن النتيجة يتم الاستعلام عنها بالرقم المدني فقط، وكل ما عليكم هو الدخول إلي رابط موقع النتائج بالكويت، يتم بعد ذلك كتابة الرقم المدني الخاص بكم من أجل الحصول على درجاتكم الخاصة، كما يمكنكم تصفح تبويبات الوزارة من أجل التعرف علي أسماء المدارس وكافة الجهات التي أصدرت نتائجكم.

وزارة التربية نتائج الطلاب 2020 الكويت، أكدت أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت، ويمكنكم الاستعلام تدريجياً في مختلف المراحل المقبلة بكل سهولة، وكل ما عليكم هو اتباع التعليمات المدرجة إليكم.