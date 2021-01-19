مسير رواتب الموظفين تسجيل الدخول وزارة الصحة 1442

مسير رواتب الموظفين تسجيل الدخول يعتبر من اهتمامات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وذلك كان سبب في تحالف الحكومة في السعودية مع وزارة الصحة ليتم تحديد جميع الرواتب مع مختلف الدرجات الوظيفية، وفي الأسطر القادمة سوف نعرض لكم أهم المعلومات عن تسجيل الدخول.

مسير رواتب الموظفين تسجيل الدخول 1442

إن الدخول إلى مسير الرواتب الجديد يتمثل في بعض الخطوات والتي سوف نوضحها بشكل مبسط حتى تتمكن من تسجيل الدخول، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

في البداية عليك الدخول إلى رابط وزارة الصحة السعودية .

ثم تقوم بكتابة البيانات الخاصة بك والضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف يتم تحويلك إلى البوابة الإلكترونية الداخلية.

ثم عليك الذهاب إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

بعدها تقوم باختيار حساب جديد من القائمة المتاحة.

بعد إدخال البيانات والتسجيل سوف يقوم بإظهار جميع البيانات الخاصة بك.

تسجيل مسير الرواتب وزارة الصحة 1442

إن حل المشكلة التي ظهرت مؤخرًا يتمثل في الدخول إلى البوابة الداخلية، وللتسجيل بالطريقة الصحيحة ويتم هذا من خلال التعليمات الآتية:

في البداية الدخول من خلال البريد الإلكتروني من قبل وزارة الصحة.

في الخانة التي يتم وضع اسم المستخدم بها عليك إدخال البريد الإلكتروني الخاصة بك.

ثم تقوم بإدخال كلمة المرور في المكان الخاص بها.

تذهب إلى البريد الإلكتروني حتى تقوم بعمل تحديث للبيانات.

ثم تقوم بعمل تسجيل خروج من الحساب الخاص بك.

بعدها تقوم بالدخول إلى بوابة وزارة الصحة.

تقوم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور للتسجيل.

بهذه الطريقة سوف تتمكن من حل مشكلة مسير الرواتب تمامًا.

ختامًا نكون قد عرضنا لكم الطريقة الملائمة التي يمكن من خلالها مسير رواتب الموظفين تسجيل الدخول إضافةً إلى توضيح الخطوات التي عليك إتباعها في حال حدوث أي مشكلة عند التسجيل.