ما هو وضع العمالة المنزلية والعمالة الفردية بعد قرار إلغاء نظام الكفيل بالمملكة

إلغاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية جاء بعد دراسة كبيرة جداً وتحليل لما سيتم في الساحة العملية بين العاملين والمواطنين أرباب العمل وما يترتب عليه من تبعيات في سوق العمل وكيفية استثناء العمالة الفردية والعمالة المنزلية من هذا القرار وكيفية التفرقة بين العمالة الفردية والعمال المنزلية والعمالة في النشاط التجاري وكذلك التفرقة بين العمالة المنزلية والعمالة الفردية.الفرق بين العمالة المنزلية والعمالة الفردية
- العمالة المنزلية هي العمالة التي تكون مرتبطة بمنزل الكفيل مثل مهنة السائق الخاص ومهنة الخدمة المنزلية أو الشغالة.
- العمالة الفردية هي العمالة المرتبطة بصاحب العمل وليس بالمنزل مثل المزارع والراعي وما غير ذلك.
وبعد قرارات إلغاء نظام الكفالة الجديد والذي سيطبق إعتباراً من منتصف شهر مارس ٢٠٢١ م لا تزال العمالة الفردية والعمالة المنزلية تابعة الكفيل من حيث لا يسمح له بنقل الكفالة الا بعد موافقة الكفيل ولا يسمح له بالخروج والعودة أو الحصول على إجازة إلا بعد موافقة الكفيل أو حتى الخروج النهائي لا يتم أيضا الا بعد الحصول على موافقة الكفيل، وأيضاً العمالة المنزلية التي تم عمل نقل كفالة لهم من على المنزل إلى منشأه تجارية والمهنة ما زالت كما هي مثل السائق الخاص فهذه أيضاً يتم التأكد منها من خلال معرفة إذا كان يتم دفع رخصهة عمل لهم أم لا.الفرق بين المهن التجارية والمهن الخاصة
- المهن التجارية هي التي يتم سداد رسوم مكتب العمل سنويا عند تجديد الإقامة وهذه المهن ستكون مشمولة في نظام إلغاء الكفيل.
- المهن الخاصة هي مهن العمالة المنزلية والعمالة الفردية وهي التي لا يسدد لها رسوم رخصة مكتب العمل.
وأخيراً فإن العمالة المنزلية والعمالة الفردية غير خاضعة أو غير مشمولة بالنظام الجديد نظام إلغاء الكفيل بالمملكة العربية السعودية.
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إلغاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية جاء بعد دراسة كبيرة جداً وتحليل لما سيتم في الساحة العملية بين العاملين والمواطنين أرباب العمل وما يترتب عليه من تبعيات في سوق العمل وكيفية استثناء العمالة الفردية والعمالة المنزلية من هذا القرار وكيفية التفرقة بين العمالة الفردية والعمال المنزلية والعمالة في النشاط التجاري وكذلك التفرقة بين العمالة المنزلية والعمالة الفردية.الفرق بين العمالة المنزلية والعمالة الفردية
- العمالة المنزلية هي العمالة التي تكون مرتبطة بمنزل الكفيل مثل مهنة السائق الخاص ومهنة الخدمة المنزلية أو الشغالة.
- العمالة الفردية هي العمالة المرتبطة بصاحب العمل وليس بالمنزل مثل المزارع والراعي وما غير ذلك.
وبعد قرارات إلغاء نظام الكفالة الجديد والذي سيطبق إعتباراً من منتصف شهر مارس ٢٠٢١ م لا تزال العمالة الفردية والعمالة المنزلية تابعة الكفيل من حيث لا يسمح له بنقل الكفالة الا بعد موافقة الكفيل ولا يسمح له بالخروج والعودة أو الحصول على إجازة إلا بعد موافقة الكفيل أو حتى الخروج النهائي لا يتم أيضا الا بعد الحصول على موافقة الكفيل، وأيضاً العمالة المنزلية التي تم عمل نقل كفالة لهم من على المنزل إلى منشأه تجارية والمهنة ما زالت كما هي مثل السائق الخاص فهذه أيضاً يتم التأكد منها من خلال معرفة إذا كان يتم دفع رخصهة عمل لهم أم لا.الفرق بين المهن التجارية والمهن الخاصة
- المهن التجارية هي التي يتم سداد رسوم مكتب العمل سنويا عند تجديد الإقامة وهذه المهن ستكون مشمولة في نظام إلغاء الكفيل.
- المهن الخاصة هي مهن العمالة المنزلية والعمالة الفردية وهي التي لا يسدد لها رسوم رخصة مكتب العمل.
وأخيراً فإن العمالة المنزلية والعمالة الفردية غير خاضعة أو غير مشمولة بالنظام الجديد نظام إلغاء الكفيل بالمملكة العربية السعودية.
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