شروط دخول السعودية || المملكة تقرر فتح المجال الجوي لعدد من الدول بمعايير خاصة للمرور

شروط دخول السعودية وفتح المجال الجوي للطيران الذي قامت السعودية بتعديل قائمة الدول المتاح لها المرور والدول الأخرى التي يحظر عليها، وقد قامت بوضع شروط عامة يجب على الطيران والمار من خلال مجالها الجوي باتباعها، وتتابع الدور التعرّف على القرارات الجديدة في إطار المتابعة المستمرة لأخبار فتح الحدود لعدد من الدور كانت ممنوعة من قبل وتحديد المعايير الخاصة بهذا العبور.

قرارات المملكة العربية السعودية الجديدةأسباب الحظر الجوي والبري والبحري للمملكة

قامت المملكة بحظر المرور إليها لقائمة من الدول التي تعودت العبور من خلالها وذلك لأسباب سياسية وأسباب صحية، حيث قامت عدد من الدول بمعاداة المملكة من خلال نشر تحريضات وتصريحات مسيئة تهدف لبلبلة الأمن والسلام الاجتماعي داخلها، فقامت المملكة بمقاطعتها وحظر المرور الجوي والبري والبحري منها أو عبر مجال المملكة الجوي، بينما قامت المملكة بحظر مرور دول أخرى بسبب تفشي فيروس كرونا فيها وخوفا من انتشار الوباء بالمملكة بشكل أكبر، وخاصة بأن السعودية من اكبر الدول التي تمر عليها جميع الجنسيات بهدف العمل وأيضا الحج والعمرة، وقامت المملكة الأحد الماضي بتعديل قائمة الدول الممنوعة من العبور إليها وفق عدد من الأسباب السياسية وأيضا الصحية.

شروط دخول السعودية

في ظل عدد من المعطيات الجديدة قامت الإدارات المعنية بالمملكة بتعديل شروط العبور منها وإليها وأيضا وضع قائمة جديدة للدول المسموح لها العبور بالشروط الخاصة لذلك حيث تم حظر عدد من الدول لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كرونا، وأكد مصدر مسؤول بالمملكة أنها ستبقي على بعض القيود وتسمح بالعبور ولكن بشروط جديدة: