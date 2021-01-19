شروط دخول السعودية || المملكة تقرر فتح المجال الجوي لعدد من الدول بمعايير خاصة للمرور

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شروط دخول السعودية وفتح المجال الجوي للطيران الذي قامت السعودية بتعديل قائمة الدول المتاح لها المرور والدول الأخرى التي يحظر عليها، وقد قامت بوضع شروط عامة يجب على الطيران والمار من خلال مجالها الجوي باتباعها، وتتابع الدور التعرّف على القرارات الجديدة في إطار المتابعة المستمرة لأخبار فتح الحدود لعدد من الدور كانت ممنوعة من قبل وتحديد المعايير الخاصة بهذا العبور.قرارات المملكة العربية السعودية الجديدة أسباب الحظر الجوي والبري والبحري للمملكة
قامت المملكة بحظر المرور إليها لقائمة من الدول التي تعودت العبور من خلالها وذلك لأسباب سياسية وأسباب صحية، حيث قامت عدد من الدول بمعاداة المملكة من خلال نشر تحريضات وتصريحات مسيئة تهدف لبلبلة الأمن والسلام الاجتماعي داخلها، فقامت المملكة بمقاطعتها وحظر المرور الجوي والبري والبحري منها أو عبر مجال المملكة الجوي، بينما قامت المملكة بحظر مرور دول أخرى بسبب تفشي فيروس كرونا فيها وخوفا من انتشار الوباء بالمملكة بشكل أكبر، وخاصة بأن السعودية من اكبر الدول التي تمر عليها جميع الجنسيات بهدف العمل وأيضا الحج والعمرة، وقامت المملكة الأحد الماضي بتعديل قائمة الدول الممنوعة من العبور إليها وفق عدد من الأسباب السياسية وأيضا الصحية.شروط دخول السعودية
في ظل عدد من المعطيات الجديدة قامت الإدارات المعنية بالمملكة بتعديل شروط العبور منها وإليها وأيضا وضع قائمة جديدة للدول المسموح لها العبور بالشروط الخاصة لذلك حيث تم حظر عدد من الدول لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كرونا، وأكد مصدر مسؤول بالمملكة أنها ستبقي على بعض القيود وتسمح بالعبور ولكن بشروط جديدة:
- يتم مطالبة الوافدين إلى السعودية من الدول التي تفشى فيها كوفيد 19 بالسلالة الجديدة فيها بالبقاء أسبوعين على الأقل خارج بلدانهم قبل المرور على السعودية، ومن هذه البلدان إنجلترا وجنوب أفريقيا.
- تقوم المملكة بإنهاء الإجراءات الاحترازية التي صاحبت انتشار موجة جديدة من كرونا بعدد من الدول، وذلك بخصوص الرحلات الجوية، والتي قضت بإتاحة الدخول من المعابر البرية والبحرية لمدة أسبوع والتي انتهت في 3 يناير 2021.
- ضرورة عمل فحص (PCR) قبل انقضاء مدة الأسبوعين التي تقرر فرض الحظر فيها على القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا لإثبات الخلو التام من فيروس كرونا.
- وفي حالة وجود حالات إنسانية يتحتم مرورها أو دخولها للمملكة يجب عل عزل منزلي كامل ومراقب عليها لمدة أسبوعين، ويتم عمل الفحص المجهري عليهم بعد يومين ثم بعد 13 يوم من دخولهم.
- ويتم اتخاذ إجراءات للقادمين من دول أخرى تم تسجيل فيها حالات الإصابة من سلالة (B. 1, 1, 7) وهي بالحجز بالمنزل لمدة 7 أيام ويتم عمل الفحص عليهم في اليوم السادس للحجر المنزلي عليهم.
- ويكون القرار بالنسبة لباقي الدول هي الإجراءات السابقة وهي عمل حجر منزلي لمدة سبعة أيام مع عمل الفحص المجهري عليهم.
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شروط دخول السعودية وفتح المجال الجوي للطيران الذي قامت السعودية بتعديل قائمة الدول المتاح لها المرور والدول الأخرى التي يحظر عليها، وقد قامت بوضع شروط عامة يجب على الطيران والمار من خلال مجالها الجوي باتباعها، وتتابع الدور التعرّف على القرارات الجديدة في إطار المتابعة المستمرة لأخبار فتح الحدود لعدد من الدور كانت ممنوعة من قبل وتحديد المعايير الخاصة بهذا العبور.قرارات المملكة العربية السعودية الجديدة أسباب الحظر الجوي والبري والبحري للمملكة
قامت المملكة بحظر المرور إليها لقائمة من الدول التي تعودت العبور من خلالها وذلك لأسباب سياسية وأسباب صحية، حيث قامت عدد من الدول بمعاداة المملكة من خلال نشر تحريضات وتصريحات مسيئة تهدف لبلبلة الأمن والسلام الاجتماعي داخلها، فقامت المملكة بمقاطعتها وحظر المرور الجوي والبري والبحري منها أو عبر مجال المملكة الجوي، بينما قامت المملكة بحظر مرور دول أخرى بسبب تفشي فيروس كرونا فيها وخوفا من انتشار الوباء بالمملكة بشكل أكبر، وخاصة بأن السعودية من اكبر الدول التي تمر عليها جميع الجنسيات بهدف العمل وأيضا الحج والعمرة، وقامت المملكة الأحد الماضي بتعديل قائمة الدول الممنوعة من العبور إليها وفق عدد من الأسباب السياسية وأيضا الصحية.شروط دخول السعودية
في ظل عدد من المعطيات الجديدة قامت الإدارات المعنية بالمملكة بتعديل شروط العبور منها وإليها وأيضا وضع قائمة جديدة للدول المسموح لها العبور بالشروط الخاصة لذلك حيث تم حظر عدد من الدول لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كرونا، وأكد مصدر مسؤول بالمملكة أنها ستبقي على بعض القيود وتسمح بالعبور ولكن بشروط جديدة:
- يتم مطالبة الوافدين إلى السعودية من الدول التي تفشى فيها كوفيد 19 بالسلالة الجديدة فيها بالبقاء أسبوعين على الأقل خارج بلدانهم قبل المرور على السعودية، ومن هذه البلدان إنجلترا وجنوب أفريقيا.
- تقوم المملكة بإنهاء الإجراءات الاحترازية التي صاحبت انتشار موجة جديدة من كرونا بعدد من الدول، وذلك بخصوص الرحلات الجوية، والتي قضت بإتاحة الدخول من المعابر البرية والبحرية لمدة أسبوع والتي انتهت في 3 يناير 2021.
- ضرورة عمل فحص (PCR) قبل انقضاء مدة الأسبوعين التي تقرر فرض الحظر فيها على القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا لإثبات الخلو التام من فيروس كرونا.
- وفي حالة وجود حالات إنسانية يتحتم مرورها أو دخولها للمملكة يجب عل عزل منزلي كامل ومراقب عليها لمدة أسبوعين، ويتم عمل الفحص المجهري عليهم بعد يومين ثم بعد 13 يوم من دخولهم.
- ويتم اتخاذ إجراءات للقادمين من دول أخرى تم تسجيل فيها حالات الإصابة من سلالة (B. 1, 1, 7) وهي بالحجز بالمنزل لمدة 7 أيام ويتم عمل الفحص عليهم في اليوم السادس للحجر المنزلي عليهم.
- ويكون القرار بالنسبة لباقي الدول هي الإجراءات السابقة وهي عمل حجر منزلي لمدة سبعة أيام مع عمل الفحص المجهري عليهم.
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