تعاون بين «فرونتكس وإيرينى» لإحكام حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبى "فرونتكس"، والعملية البحرية الأوروبية "إيرينى"، المكلفة بمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، يوم الإثنين، عن تعزيز التعاون فيما بينهما لإحكام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإنه بموجب الاتفاق المبرم، اتفقت فرونتكس وإيرينى على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية وتنسيق استخدام صور الأقمار الاصطناعية والتحليل وتعبئة أخصائيين والتنسيق التكتيكى فيما بينهما. وحول هذا التعاون قال بيان للمهمة الأوروبية، إيرينى: "يمثل هذا التعاون أداة مهمة لتبادل المعلومات حول السفن التجارية التى يشتبه فى خرقها الحظر"، مؤكدًا أن ذلك سيسهل جمع العناصر اللازمة لعمليات حظر بحرى وتفتيش السفن المشبوهة. وكانت العملية إيرينى انطلقت فى أبريل الماضى، بتفويض من مجلس الأمن، لتواصل دائرة نشاطها فى شرق المتوسط، واقتصرت مهمتها على مراقبة حظر الأسلحة والمنتجات النفطية.

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