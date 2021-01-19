الصين تدافع عن نفسها أمام العالم: عملنا بكل جهدنا لاحتواء تفشي كورونا

علقت الصين على انتقادات من لجنة المراجعة والتقييم لوباء فيروس كورونا المستجد المستقلة، اليوم الثلاثاء، قائلة إنها توافق على أن هناك دائمًا مجالًا لتحسين الممارسات الحكومية وسرعة الاستجابة في أوقات الطوارئ، لكن ذلك لا يعني أن أداء الحكومة الصينية كان سيئًا أمام تفشي الوباء منذ ظهوره قبل عام، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقالت متحدثة الحكومية هوا تشون ينج "نؤكد على ضرورة أن يتبع كل بلد أفضل السبل وأسرعها لمواجهة أي وباء، سواء كانت الصين أوالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أواليابان أو أي دولة أخرى، يجب أن يحاول الجميع القيام بأفضل الممارسات فيما يتعلق بقضايا الصحة العامة".

وأضافت هوا :"لكنني أعتقد أن هناك نقطة أخرى تحتاج إلى التوضيح، وهي أن الفكرة القائلة بأن الصين يجب أن تعمل بشكل أفضل لا تنفي عن الصين القول بأنها تعمل بشكل جيد"، مضيفة " بأن وسائل الإعلام الغربية صورتها بهذه الطريقة السلبية وهذا غير صحيح".

وتابعت :" مايهمنا هو القول بأننا بحاجة إلى إصلاح أنفسنا باستمرار ، وتحسينها، وتحسين قدرتنا باستمرار على الحكم ، بهدف الوصول إلى الكمال المطلق. أعتقد أن هذا هو بالضبط سبب استمرار الصين في التطور وإحراز التقدم".

وانتقدت اللجنة المستقلة المعنية بالاستجابة للأوبئة، التي يوجد مقرها بسويسرا الصين قائلة " إنه كان بإمكان بكين التصرف بشكل أفضل وبقوة أكبر في تطبيق تدابير الصحة العامة في يناير 2020 لاحتواء فيروس كورونا".