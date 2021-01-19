للعاشر من أكتوبر.. تأجيل الانتخابات العامة في العراق

أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد إلى العاشر من أكتوبر القادم .

وأشارت وكالة الأنباء العراقية الي انه قد تقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو المقبل، أي قبل عام من موعدها الأصلي.

ويشار الى ان الانتخابات المبكرة في العراق كانت مطلبا أساسيا من محتجين مناهضين للحكومة نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019.

وقُتل المئات في هذه الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.