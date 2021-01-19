العاهل البحريني: منطقة الشرق الأوسط أصبحت أكثر أمانا مما كانت عليه

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم أكثر أمانا واستقرارا مما كانت عليه، متطلعا لتعاون جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعمه السلام.
وأعرب العاهل البحريني - خلال رسالة بعثها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عن تقديره للتطور المتميز للعلاقات بين البحرين والولايات المتحدة، وعن بالغ تقديره للرئيس ترامب على منحه وسام الاستحقاق بدرجة "قائد أعلى".
وقال العاهل البحريني - في رسالته - "إن البحرين باعتبارها حليفًا وثيقًا وقديمًا للولايات المتحدة لتفخر بالعمل مع الأصدقاء الأمريكيين في شتى المجالات"، مشيرًا إلى أن تصنيف الولايات المتحدة للبحرين كشريك استراتيجي رئيسي يجسد هذه الشراكة، ويؤسس لعلاقات أكثر قوة ومتانة لتعزيز الأمن ونشر السلام في المنطقة والعالم.
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