نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة العشرات بتصادم أكثر من 130 سيارة في اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة العشرات وسط حالة من الفوضى عمت طريقًا سريعًا في اليابان بسبب هطول الثلوج فتسببت في حوادث تصادم شملت 134 سيارة.

ووقعت حوادث التصادم، على امتداد نحو كيلومتر من طريق توهوكو السريع في مقاطعة مياجي الشمالية قرب الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء.

وكانت السلطات الألمانية، فرضت حدًا أقصى للسرعة يبلغ 50 كيلومترا في الساعة عندما ضعفت الرؤية بسبب انهمار ثلوج غزيرة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الكارثة.

ووفقًا لهيئة مواجهة الكوارث، شملت الحوادث نحو 200 شخص نقل 12 منهم لمستشفى للعلاج.

ويذكر أن اليابان، شهدت انهمارًا استثنائيًا للثلوج الكثيفة في الأسابيع الأخيرة.