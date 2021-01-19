قرض كاش بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة تعرف بالفيديو على الشروط والمستندات المطلوبة

قرض كاش بدون تحويل الراتب وبأقساط حتى 60 شهر من أهم القروض التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية والعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب المنتج، كما توفر الشركة تلك القروض بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى سرعة إيداع قيمة التمويل في حساب العميل وذلك بعد توافر جميع الشروط التي حددتها الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب، ومن خلال موقع ثقفنى سوف تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال على مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية بدون تحويل الراتب كما سوف نوضح لك الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل الكاش والفوري المتاح لدي الشركة ورابط التقديم على طلب المنتج.

قرض كاش بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي كاش بدون تحويل الراتب و بصيغة مطابقة للشريعة الإسلامية كما توفر الشركة التمويل بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العميل وذلك من خلال سرعة الموافقة على طلب المنتج، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى أهم مميزات وخصائص التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل.

قرض كاش مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. قرض فوري لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. تقدم الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى 250 ألف ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة تتماشى مع الإلتزامات المالية للعميل وأقساط مجدولة تصل إلى 60 شهر. الموافقة الفورية من الشركة على طلب المنتج. سرعة في تنفيذ طلب التمويل من خلال متطلبات بسيطة.

شروط التقديم على طلب قرض شركة مرابحة الكاش ورابط التقديم

يمكن للأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الشركة والواجب توفرها في المتقدمين والراغبين في الحصول على قرض كاش بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة التقديم على طلب المنتج من خلال تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي وملئ جميع البيانات المطلوبة لاستكمال الطلب، وسوف نوضح في لك عزيزي القارئ في هذا المقال بالفيديو الشروط والمستندات المطلوبة والتي حددتها الشركة للحصول قرض فوري وكاش بدون تحويل الراتب.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة للأستفادة من القرض. الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي شهرياً. للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي. يشترط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو موظف لدي جهة معتمدة لدي شركة مرابحة مرنة. للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن شهر واحد. مدة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن 12 شهر وذلك للعاملين في القطاع الخاص.

تقديم الهوية الوطنية للمتقدم وإرفاق العنوان الوطني له.

كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لآخر 3 أشهر.

توفير خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

يجب على المتقدم زيارة فرع الشركة وذلك لتقديم طلب الحصول على التمويل الكاش بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة داخل المملكة العربية السعودية.

الوثائق والمستندات المطلوبة