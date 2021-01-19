جدة - نرمين السيد - قال الكرملين الروسى، اليوم الثلاثاء، أنه لن يأخذ فى الاعتبار المطالب الغربية بالإفراج عن المعارض الروسى أليكسى نافالنى، معربًا عن "قلق" إزاء دعواته لتنظيم احتجاجات جماهيرية غير قانونية فى روسيا.





وفى تصريحات للصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف: "إنها مسألة داخلية بالكامل، ولن نسمح لأحد بالتدخل فيها"، منددًا بـ"الدعوات المقلقة لتنظيم احتجاجات حاشدة، التى أعلنها نافالنى الذى أوقفته السلطات الروسية عند عودته إلى موسكو، أول أمس الأحد، حسبما نقلت "فرانس برس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: دعوات الغرب للإفراج عن نافالنى ليست فى الاعتبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.