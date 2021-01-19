بسبب مدينة داود.. فلسطين تتعهد بملاحقة السفير الأمريكى لدى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - تعهدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بملاحقة السفير الأمريكى لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، قانونياً، وذلك على خلفية اعترافه بمشروع "مدينة داوود" الاستيطانى وسط القدس.





وفى بيان لها، قالت الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن "القدس الشرقية بكامل حدودها ومساحتها بما فيها البلدة القديمة وبلدة سلوان، أرض فلسطينية محتلة منذ 1967، وهى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتبرت خارجية فلسطين أن "تصريحات فريدمان خروج فاضح على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولى والأعراف الدبلوماسية"، مؤكدة أنها "ستأخذ على عاتقها متابعة هذا الملف مع الخبراء القانونيين والجهات المعنية، للبحث فى إمكانية محاسبة ومساءلة فريدمان أمام المحاكم الدولية وذات الاختصاص".

ونددت الوزارة باعتراف فريدمان بمشروع "مدينة داوود" قبل يومين من انتهاء مهامه، معتبرة أنه أمر "غير قانونى وباطل، ويعبر عن رغبات فريدمان وأيدولوجيته الظلامية التى يحاول إلصاقها ليس فقط ببلاده، وإنما بالدستور والمبادئ الأمريكية وتوظيفها لصالح رواية الاحتلال فى القدس".

ويأتى بيان الخارجية الفلسطينية على خلفية بيان أصدره السفير الأمريكى، فريدمان، والذى قال فيه إن "مدينة داود هى شهادة على التراث اليهودى المسيحى والمبادئ التأسيسية لأمريكا".