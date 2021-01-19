بريطانيا: قلقون من دعم إيران المالى والعسكرى لجماعات مسلحة بالمنطقة

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جدة - نرمين السيد - كما أعلنت المملكة المتحدة أن الاتفاق النووى الإيرانى سيكون على أولويات مباحثات لندن مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، والذى سيتسلم مهامه منصبه رسميًا، غدًا الأربعاء، رئيسًا للولايات المتحدة.
وتحذر التقارير الأخيرة فى الولايات المتحدة وأوروبا من إصرار طهران على تمويل الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة فى عدد من دول المنطقة، لاسيما الحوثى فى اليمن وحزب الله فى اليمن والعراق، علاوة على ارتباط إيران بتنظيم القاعدة الذى وجد مأوى له ومرور آمن فى الأراضى الإيرانية.
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