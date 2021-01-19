إثيوبيا: إلغاء تسجيل حزب جبهة تحرير تيجراى .. و3 أحزاب أخرى فى الطريق

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، اليوم الثلاثاء، قال المجلس، إنه ألغى تسجيل جبهة تحرير تيجراى جراء تورط مجلس إدارتها فى أعمال عنف مسلح، مؤكدًا أن "مسؤولى الجبهة لا يمكنهم العمل نيابة عن الحزب".

كما شملت القرارات الإثيوبية إصدار توجيها لـ 3 أحزاب أخرى تتمركز فى إقليم تيجراى، تطالبها بضرورة تقديم شرح عن أنشطتها قبل اتخاذ قرارات مماثلة بحقها، وهى أحزاب: أسيمبا الديمقراطى، والمؤتمر الوطنى لتيجراى العظمى "بيتونا"، وسالساى ويانى تيجراى.

وأشار المجلس إلى أن الأحزاب الثلاثة المهددة بالإلغاء شاركت فى انتخابات الاستقلال التى أجريت فى إقليم تيجراى فى سبتمبر الماضى، بينما كانوا أيضًا فى عملية التسجيل فى المجلس الوطنى للانتخابات فى إثيوبيا.

وتعتبر الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير تيجراى حركة متمردة منذ قيام الجبهة بإجراء انتخابات لاستقلال إقليم تيجراى، وقرر رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد على توجيه ضربة عسكرية للإقليم الواقع فى شمال البلاد، ووصفته بالخيانة العظمى لإثيوبيا منذ 4 نوفمبر الماضى.