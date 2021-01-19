العراق: تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى 10 أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد "صوت مجلس الوزراء فى جلسته التى استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد 10 أكتوبر المقبل موعدًا للانتخابات المبكرة".

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