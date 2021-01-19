بسبب فيروس كورونا.. المغرب يمدد الإغلاق الجزئي لأسبوعين إضافيين

قررت الحكومة المغريبية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 19 يناير 2021 على الساعة التاسعة ليلا.

وأوضح بلاغ للحكومة وفقا لما نشرت وكالة الأنباء المغريبية، أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا - كوفيد19 على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

وأضاف االسلطات المغريبية أن هذا القرار يأتي كذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19.