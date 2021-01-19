العراق: تسجيل 823 إصابة بكورونا جديدة.. وشفاء 1813 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "سجلت 823 إصابة بكورونا جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1813 حالة للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا في البلاد بلغت تسع حالات جديدة".

وكانت وزارة الصحة العراقية أكدت أن " الوزارة تتابع الموقف الوبائي المحلي والدولي بسبب وجود مخاطر كبيرة من ارتفاع الإصابات بموجة ثانية وقد تكون أقسى من الموجة الاولى كما يحدث الان في العديد من الدول و حسب ما حذرت عنه منظمة الصحة العالمية، وذلك لأسباب عدة، أولا أن أمد المناعة التي تمنحها الإصابة ما زال غير معروف وإمكانية الإصابة مرة أخرى محتملة جدا ومن الخطأ التعويل عليها وترك الإجراءات الوقائية، وثانيا التحور المستمر بسلالات الفيروس كما حدث في دول بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وكان هذا التحور السبب في سلالات أشد انتشارًا من السلالة القديمة في 50 دولة لحد الأن، و من المحتمل ان يحدث تحور بالسلالة في بلدنا او ينتقل الينا من البلدان الأخرى.

وأضافت وزارة الصحة العراقية أن "ذلك يشكل خطرًا كبيرًا ويوفر بيئة مناسبة لحدوث ارتفاع الإصابات بموجة ثانية قاسية قد تهدد النظام الصحي ويذهب بكل ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية".

وأكدت الوزارة أن الوضع الوبائي لم ينحسر بعد ،وأن التصاعد المستمر في نسب الشفاء والانخفاض بالإصابات والوفيات جاء نتيجة جهود مضنية بذلتها وزارة الصحة بكوادرها المتقدمة وبجيشها الأبيض البطل وبإمكانياتها المتواضعة من خلال خططها الرصينة التي تكللت بالتوسع الهائل الذي حدث في المجالات التشخيصية والعلاجية والوقائية خلال السبعة اشهر الماضية وتكبدت هذه الوزارة خلال هذه المعركة الشرسة أكثر من 180 شهيدًا من جيشها الأبيض واكثر من 28 ألف إصابة".