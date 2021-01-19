نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تسجل 3.491 إصابة جديدة بكورونا و3.311 حالة شفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‌‎رصدت وزارة الصحة و وقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الثلاثاء، 3.491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 260.223 حالة.

‌‎وسجلت الصحة الإماراتية، وفاة 5 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 756 حالة.

وأجرت الصحة الإماراتية، 163.049 فحصًا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم،

‌‎كام سجلت الصحة الإماراتية، شفاء 3.311 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 231.675 حالة.