فتح باب التظلمات من حذف بطاقات التموين، تعمل جاهدة وزارة التموين على وصل الدعم لمن يستحقه فقط وحذف أي شخص أو اسره من بطاقات التموين إذا اثبت عدم أحقية للحصول على الدعم، وبالفعل تم وضع عدة شروط إذا توافرت يتم حذف البطاقة ومنع وصول الدعم ولا اكن هناك الكثير من الشكوى التي تفيد بالحذف من الدعم دون توافر الشروط المحددة بهم.

حذف بطاقات التموين، هي من الأمور الهامة التي تشغل الكثير هل يمكن استرجاع البطاقة مرة أخري بعد أيقاف صرف الدعم والحصول علية مرة أخري وهل يتوافر أجراء محدد يمكن اتخاذه للتظلم من تلك القرار، بالفعل تم فتح باب التظلمات ويمكن لكل من منع م حصول على الدعم يجب تقديم ما يفيد عدم توافر الشروط التي معها يحرم من الدعم.

حذف من بطاقات التموين

تم بالفعل حذف الكثير سواء البطاقة بالكامل أو احدي الأشخاص من على البطاقة ومنع الحصول على الدعم المقدم من قبل وزارة التموين سنعرض لكم عبر موقع ثقفني أسباب الحذف و المعاير والشروط التي تم تحديدها من قبل الحكومة المصرية إذا توافرت يتم حذف البطاقة ، والمستندات المطلوبة لتقديم التظلم، بطاقات التموين تهم الجميع للحصول على الدعم.

أسباب الحرمان والاستبعاد من بطاقة التموين.

إذا كانت تملك الأسرة اكثر من سيارة موديل حديث. إذا كان استهلاك الأسرة من الكهرباء اكثر من ألف كيلو وأت شهريا. في حالة امتلاك الأسرة اكثر من 15 فدان من الأراضي الزراعية. وفى حالة وجود ضرائب اكثر من 100 ألف جنية. في حالة استهلاك فاتورة المحمول اكثر من800 جنية. في حالة دفع مبلغ50 ألف مصاريف دراسية.

تقديم تظلمات من حذف التموين

تم الإعلان من قبل الدكتور على مصلحي وزير التموين انه تم فتح باب التظلمات للمواطنين من الحذف والاستبعاد، طبقا لمحددات العدالة الاجتماعية ويتم تقديم التظلم من خلال مديرات التموين على مستوى كل محافظة، انه لا يتم تقديم التظلم إلى مكتب التموين يلزم التقديم إلى مديرية التموين وتم تحديد الأوراق المطلوبة لتقديمها مرفقة مع طلب التظلم، التموين بقدم الكثير من الخدمات التي يرغب الجميع متابعتها والحصول على الدعم المقدم منها .

أوراق تظلم في حالة حرمان بسبب السيارة.

جواب من المرور.

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية.

رقم التليفون.

استمارة تظلم.

أوراق المطلوبة من تظلم الكهرباء.

جواب من شركة الكهرباء.

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية.

رقم التليفون.

استمارة تظلم.

أوراق تظلم من فاتورة المحمول.

جواب من شركة المحمول.

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية.

رقم التليفون.

استمارة تظلم.

يتم توفير استمارة التظلم في مدرية التموين، فتح باب التظلمات من حذف بطاقة التموين، من أسباب الحذف والأوراق المطلوبة لتقديم الطلب.