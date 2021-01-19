المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الأول 2020 نتائج الصف الثاني عشر

المربع الإلكتروني لعرض نتائج طلاب الكويت، من الموضوعات الهامة والتي يوجد عليها بحث كبير عبر مؤشر البحث جوجل، وذلك بالتزامن مع انتهاء طلاب جميع المراحل من الامتحانات للفصل الدراسي الأول 2020، وانتهاء المدارس من تصحيحها ورصد الدرجات، وبالفعل قامت العديد من هذه المدارس بإعلان نتائجها، في ظل استعداد وزارة التربية الكويتية للفصل الدراسي الثاني، لذلك نوفر لكم الرابط الرسمي لمعرفة النتائج بالرقم المدني ورقم جلوس الطالب.

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي “app.moe.edu.kw“.

تحديد الصف الذي يدرس فيه الطالب.

كتابة الرقم المدني.

تسجيل رقم الجلوس.

الضغط على بحث.

يتم عرض النتائج بالدرجات.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج في الكويتوزارة التربية الكويتية

تهتم وزارة التربية بدولة الكويت بقيادة الوزير “علي المضيف”، بتوفير أسرع وأسهل الوسائل للتواصل مع الطلاب سواء أثناء الدراسة أوعند استخراج النتائج، وخلال الفترة الأخيرة كان الاتجاه السائد في غالبية الدول أن يتم التعليم عن بُعد، والتواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور إلكترونياً، في ظل الأزمة الأخيرة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل، وحرصاً من الوزارة على أبنائنا الطلبة والطالبات والقائمين على العملية التعليمية، يستطيع الطلاب بمختلف المراحل استخراج نتائجهم عن الفصل الدراسي الأول 2020 إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب للمدارس منعاً للاختلاط وحفاظاً على سلامة الجميع، واستمراراً للعملية التعليمية بنجاح مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 2020 في الكويت

قام وكيل التعليم العام بوزارة التربية الكويتية “أسامة السلطان” باعتماد توزيع الدرجات للفصل الدراسي الأول 2020، وأكد على التزام جميع المدارس بهذا القرار أثناء رصد الدرجات، وقد أوضح أنه يتم تحويل الدرجة النهائية “100” إلى درجة تقييم تحصيلي “60” ودرجة تقييم نهائي “40”، وبالنسبة للمرحلة الثانوية سيتم الاعتماد حسب الآلية المعتمدة للتعليم عن بُعد من “100”.