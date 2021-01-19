الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 1442 وطريقة الاستعلام عنها وموعد نزولها

الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 1442 عبارة عن أحد برامج الدعم الذي يقدمه الضمان الاجتماعي لأبناء المواطنين المستفيدين والمسجلين في برنامج الضمان، حيث يتم تقديم هذا الدعم بالتعاون مع وزار التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الحقيبة المدرسية كل عام قبل بدء الدراسة حتى يستفيد أبناء المسجلين لدى الضمان بتلك الحقيبة قبل دوام الطلاب في المدارس وشراء كل ما يلزم للمداومة والدراسة من زي أو مستلزمات مدرسية.

الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي1442

إن برنامج الحقيبة المدرسية عبارة عن دعم مادي ونقدي يتم إيداعه في حساب المستفيدين من الضمان وذلك من أجل الحقيبة والزي المدرسي الخاص بأبناء مستفيدين الضمان، ويعد برنامج الحقيبة المدرسية من البرامج التي تساهم وتساعد رب الأسرة من سد احتياجات أبناءه الخاصة بمزاولة الدراسة من مستلزمات مدرسية وزي مدرسي.

دعم حقيبة الضمان

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمسجلين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الحقيبة المدرسية، وذلك من أجل التعرف عن كافة التفاصيل الخاصة بها والمبلع النقدي الذي سوف يتم إيداعه في حساب الطلبة والطالبات وتلك الحسابات هي حسابات خاصة بهم في بنك الراجحي.

ادخل إلى الرابط الخاص بالاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية.

إدخال البينات التي يطلبها الموقع.

إدخال رقم الطلب ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة استعلام.

سوف يتم فتح صفحة بها كافة تفاصيل دعم الحقيبة.

طريقة الاستعلام عن الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعيشروط الحصول على مبلغ إيداع الحقيبة المدرسية

قامت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية بتحديد عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول وصرف دعم الحقيبة، وتلك الشروط كالآتي:

يجب أن يكون الطالب المستفيد من دعم الحقيبة هو أحد أبناء مستفيدي الضمان.

أن يكون عمر الطالب بين ال6 أعوام إلى 18 عام.

متى تنزل حقيبة الضمان

الكثير من الأشخاص والمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي يطوقون بحثًا عن موعد إيداع الحقيبة للعام الجديد وذلك سوف يسهل عليهم الكثير من الأمور المتعلقة بالدراسة، وسوف يتم صرف الحقيبة للطلاب والطالبات كل عام قبل بدأ الترم الدراسي الجديد مباشرةً وتلك الحقيبة مخصصة لأصحاب الأعمار من بين 6 إلى 18 عام.