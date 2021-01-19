بنك التسليف خدمة إعفاء والاستعلام عن خدمة الإعفاء والأقساط المتبقية

بنك التسليف خدمة إعفاء وطريقة الاستعلام والأقساط المتبقية، حيث يعتبر بنك التسليف من أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويتميز بتقديمه العديد من الخدمات للمواطنين ويعمل علي مساعدة كل فئات وطبقات المجتمع المختلفة علي تحمل الظروف المادية المختلفة وبالأخص طبقات المجتمع المتوسطة فهو يعمل علي مساندتها علي الخروج من الأزمات المالية وتحمل الظروف المادية السيئة خصوصا في هذه الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله، وقد أطلق عليه أيضا أسم بنك التنمية الاجتماعية وذلك نظرا لما يقوم من مساعدات للفقراء والمحتاجين ومساندتهم في الارتقاء بظروفهم المعيشية، ومن أهم الخدمات التي يقدمها بنك التسليف هي خدمة الإعفاء وهو ما سنقوم بشرحه لكم اليوم.

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بنك التسليف خدمة إعفاء طريقة الاستعلام

حيث يمكنك الاستعلام عن الخدمة عن طريق السجل المدني، حيث يقدم البنك فرص عديدة لغير القادرين من المقترضين من البنك عن طريق تقديم مستند بقوم بإعفائهم من دفع باقي الأقساط، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الأتية:

فأول ما عليك فعله هو الدخول إلي موقع البنك عبر رقم السجل المدني.

ثم القيام بتقديم الأوراق التي تثبت استحقاقك للعفو من الأقساط المتبقية .

أهم الأوراق المطلوبة البطاقة الشخصية وبيان يحدد حالتك الاجتماعية .

وبعدها القيام بتقديم الطلب وعليك التأكيد من البيانات الشخصية لطالب العفو .

ويقوم المتقدم بالطلب بالتوقيع علي الطلب مؤكدا عليه بهويته الشخصية.

ثم القيام بطلب إرسال جميع البيانات بما في ذلك نموذج الإعفاء إلي الديوان الملكي.

ثم عليك متابعة الطلب وذلك عن طريق الموقع الخاص بالوزارة.

حتي يتمكن الشخص من الاستعلام عن الأقساط المتبقية من القرض ببنك التسليف فيجب أن يكون من المسجلين في بنك التنمية الاجتماعي.

وإذا كان ليس من ضمن المسجلين فيجب عليه القيام بالتسجيل عن طريق موقع النفاذ الوطني الموحد .

وبعدها يقوم بإدخال قيمة القسط بواسطة رقم الحساب الخاص به وإثبات الشخصية.

ويقوم البنك في أخر خطوة بإرسال القيمة المالية للأقساط المتبقية .

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الاستعلام عن الأقساط المتبقية من القروضأنواع قروض بنك التسليف

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