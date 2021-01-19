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واشنطن تستعد لتنصيب بايدن بإنتشار أمني مكثف

قامت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن بوضع مائتي ألف علم أمريكي في منتزه بوسط المدينة قبل أن يتم تسليط الضوء عليهم في عروض ضوئية استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم غد . واشنطن تستعد لتنصيب بايدن بإنتشار أمني مكثفقامت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن بوضع مائتي ألف علم أمريكي في منتزه بوسط المدينة قبل أن يتم تسليط الضوء عليهم في عروض ضوئية استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم غد . وترمز الأعلام إلى الحشود التي كان من المفترض أن تحضر مراسم التنصيب لولا الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. وتشهد واشنطن استعدادات أمنية مكثفة منذ حادثة اقتحام عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونغرس في قبل نحو أسبوعين.

(بي بي سي)



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