كورونا.. المغرب يتحرك لمواجهة "السلالة الجديدة" ويصدر قرارا

قررت الحكومة المغربية، الثلاثاء، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير الجاري، لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من اليوم الأحد.
وأوضح بيان للحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا، على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض الدول المجاورة.
وأضاف إنه وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.
وذكر البيان أن القرار يأتي كذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19.
يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة المغربية، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا في البلاد بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن قادم من أيرلندا.
وقالت الوزارة إنه جرى التعامل معه ومع مخالطيه وفق النظام الصحي الجاري العمل به في المغرب.
وقررت السلطات المغربية كإجراء وقائي "منع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وأيرلندا ونيوزيلندا من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 19 يناير الحالي وحتى إشعار آخر".
وكان المغرب قد سجل حتى الآن 460 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا و7977 وفاة.
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