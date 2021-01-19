بولتون: ترامب أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة وعزله لن يفيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف بولتون، فى مقابلة مع موقع الأخبار الألمانى "تى أونلاين" نشرت اليوم الثلاثاء: "نعم ، أعتقد أن ترامب سيدخل التاريخ حتما، باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة".

وبحسب "روسيا اليوم"، وصف بولتون، اقتحام مبنى الكابيتول فى واشنطن فى 6 يناير، بأنه "يوم حزين للغاية لأمريكا".

لكن رغم ذلك، لا يعتقد بولتون أن عزل ترامب، أمر صائب. وقال: "أسوأ عقاب لترامب فى المستقبل، هو تجاهله ببساطة.. أما عملية عزله وسحب الثقة منه، فستؤدى إلى عكس ذلك".

وفى وقت سابق، اتهم بولتون، الرئيس الحالى دونالد ترامب بالسعى إلى تمزيق الحزب الجمهورى، وأشار إلى اتساع رقعة الخلاف بين ترامب وبعض قيادات الحزب.