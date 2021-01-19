جدة - نرمين السيد - وأضاف بولتون، فى مقابلة مع موقع الأخبار الألمانى "تى أونلاين" نشرت اليوم الثلاثاء: "نعم ، أعتقد أن ترامب سيدخل التاريخ حتما، باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة".
وبحسب "روسيا اليوم"، وصف بولتون، اقتحام مبنى الكابيتول فى واشنطن فى 6 يناير، بأنه "يوم حزين للغاية لأمريكا".
لكن رغم ذلك، لا يعتقد بولتون أن عزل ترامب، أمر صائب. وقال: "أسوأ عقاب لترامب فى المستقبل، هو تجاهله ببساطة.. أما عملية عزله وسحب الثقة منه، فستؤدى إلى عكس ذلك".
وفى وقت سابق، اتهم بولتون، الرئيس الحالى دونالد ترامب بالسعى إلى تمزيق الحزب الجمهورى، وأشار إلى اتساع رقعة الخلاف بين ترامب وبعض قيادات الحزب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولتون: ترامب أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة وعزله لن يفيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.