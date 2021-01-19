خطوة تثير جنون أنقرة.. اليونان تبحث توسيع مياهها الإقليمية فى المتوسط

وبحسب وسائل إعلام يونانية، تقترح الحكومة اليونانية تمديد حدود أراضيها فى غرب البلاد من 6 إلى 12 ميلا بحريًا، حيث أكد وزير الخارجية نيكوس دندياس أمام البرلمان فى بداية المداولات، على أن ذلك التوسيع من شأنه أن يزيد الأراضى السيادية لليونان بـ 13 ألف كيلومتر مربع، أو بنحو 10%.
وأشار الوزير اليونانى إلى أن المقترح سيسمح لحكومة أثينا أيضًا بتوسيع أراضيها السيادية فى مناطق بحرية أخرى.
ويتوافق المقترح اليونانى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1994، ما سيمهد الطريق أمام بلاد الإغريق لتوسعة نفوذهم فى بحر إيجه، وهو ما سيثير جنون أنقرة التى تحاول إيجاد موطئ قدم لها فى منطقة شرق المتوسط على حساب اليونان وقبرص.
فيما تشير تقارير إلى لقاء مرتقب يوم 25 يناير المقبل بين تركيا واليونان، وهو اللقاء الذى سيكون الأول من نوعه منذ 2016، بين البلدين، الجارتين والعضوين فى حلف شمال الأطلسى "ناتو".
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