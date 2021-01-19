كورونا يتوحش في أمريكا.. توقعات خطيرة بتسجيل 500 ألف وفاة بحلول فبراير

حذرت مسؤولة أمريكية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه من المتوقع أن تسجل البلاد، 500 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بحلول فبراير المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه أمريكا من تسجيل 400 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا.
ووفقًا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، قالت المديرة لمراكز السيطرة على الأمراض في عهد الرئيس جو بايدن، الدكتورة روشيل والينسكي، إنه بحلول منتصف فبراير، يتوقع المسؤولون أن يكون عدد الوفيات مذهلًا.
وأضافت والينسكي: "بحلول منتصف فبراير، نتوقع وصول البلاد إلى نصف مليون حالة وفاة جراء كورونا".
وحسب الشبكة الأمريكية، يأتي هذا النبأ في الوقت الذي تكافح فيه لوس أنجلوس السلالة الجديدة للوباء الأكثر عدوى وانتشارا،
وفي غضون ذلك، تشهد البلاد أسوأ مرحلة على الإطلاق منذ ظهور الجائحة، حيث سجلت أكثر من 24 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى الآن.
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