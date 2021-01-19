تقرير يكشف أرقاما صادمة عن إصابات كورونا في بريطانيا

كشفت تقديرات السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شخص واحد من كل 8 مواطنين بالبلاد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى ديسمبر من العام الماضي 2020.

ويشير مكتب الإحصاء الوطني إلى أن هذه الأرقام تعادل ما يقرب من 5.4 مليون مواطن في إنجلترا أصيبوا بالفيروس بالفعل خلال الفترة الماضية.

كما تشير بيانات الأجسام المضادة الخاصة بالعدوى في المنازل الخاصة إلى أن واحدًا من كل 10 في ويلز أصيب أيضا بالفيروس حتى ديسمبر الماضي، إلى جانب واحد من كل 13 في أيرلندا الشمالية وواحد من كل 11 في أسكتلندا.

فيما وجد مكتب الإحصاء الوطني "تباينًا كبيرًا" بين المناطق في إنجلترا، حيث تشير التقديرات إلى أن 17٪ من الأشخاص في المنازل الخاصة في يوركشاير وهامبر قد ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة في ديسمبر، مقارنة بـ 5٪ في جنوب غرب إنجلترا.

وفي لندن، كانت النسبة 16٪ في ديسمبر، حيث ارتفعت من 11٪ في أكتوبر، بينما كانت 15٪ في الشمال الغربي، وارتفعت من 6٪ في أكتوبر.