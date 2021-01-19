الإمارات تسجل رقما قياسيا عالميا في توزيع جرعات لقاح كورونا

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الإمارات تخطت، اليوم الثلاثاء، حاجز المليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19".
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية تخطي دولة الإمارات حاجز 2 مليون جرعة لقاح تم تقديمها حتى اليوم ليبلغ المجموع 2.065.367 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 شخص.
وقالت الوزارة إنه ذلك يأتي تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق الإمارات لذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح لكل 100 شخص من السكان يأتي تأكيدا على نجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح "كوفيد 19" والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع.
من جانبه، أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة الإماراتي أن "الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح كورونا خلال فترة بسيطة يعكس الجهود الاستثنائية لقيادتنا الرشيدة في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك تضافر جهود الحكومة وكافة مؤسسات الدولة وخط دفعانا الأول من أجل توفير لقاح كوفيد-19 لجميع السكان في مختلف مناطق الدولة".
ودعا كافة أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح "كوفيد-19" إلى مواصلة الإقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لدعم تحقيق أهداف الحملة لتطعيم أكثر من 50 % من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
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