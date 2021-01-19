الإمارات: تشكيل لجنة لشئون الخبراء في محاكم دبي.. وهذه مهامها

أصدر نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس القضائي، القرار رقم (2) لسنة 2021 بتشكيل "لجنة شؤون الخبراء" في محاكم دبي لتنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين قانونيا وفنيا.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تتألف "لجنة شؤون الخبراء" في محاكم دبي، من: القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيسا للجنة، والقاضي خالد مبارك كنشام، نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: القاضي سعود سالم الجابري، والقاضي أحمد فتحي قرمة، ومحمد عبدالله المحمد، وهاشم سالم القيواني، وجاسم عبدالرحمن محمد، بالإضافة إلى خبير من جدول الخبراء يتم اختياره عضوًا في اللجنة من قبل مدير عام محاكم دبي.

وأكد مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، أن القرار يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، في إطار السعي للارتقاء بنظام الخبرة الذي يعمل على تسريع إجراءات التقاضي لاسيما في القضايا ذات الجوانب التخصصية، إلى جانب زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخبرة وتمكين الخبرات الوطنية، وتعزيز دور الخُبراء في تحقيق العدالة.

وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أصدر القانون رقم 13 لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، حيث فصل القانون اختصاصات "لجنة شؤون الخبراء" ومن بينها: اقتراح قواعد وشروط تصنيف الخبراء، وإقرار الميثاق، وإقرار الأدلة الإرشادية بشأن قواعد تقدير أتعاب الخبراء وتنظيم أعمال الخِبرة، مع رفع كل ما تقدم لمدير عام محاكم دبي للاعتماد.