منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442 الفصل الدراسي الثاني 

منصة مدرستي تسجيل دخول 1442 الفصل الدراسي الثاني بدأ جميع الطلاب والطالبات بالمملكة السعودية البحث عن خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية لاستكمال الدراسة كما كان في الفصل الدراسي الأول، وبالفعل قام الطلاب بعد الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول وبالتالي أعلنت في الوقت الحالي وزارة التعليم بالمملكة السعودية القيام ببعض التحديثات الجديدة على منصة مدرستي التعليمية، وحثت الوزارة الجميع على أهمية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي في ظل التغيرات الجديدة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

منصة مدرستي تسجيل دخول 1442

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات الهامة داخل المملكة السعودية التي تساعد الطلاب على استكمال المناهج التعليمية المقررة على كل طالب وذلك على حسب المرحلة المحددة للطالب أو الطالبة وتسجيل الحضور الدروس الخاصة والتواصل مع المعلمين بكل سهولة بجانب أداء الواجبات الموجودة على هذه المنصة

وبالتالي أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن عمل بعض التعديلات الجديدة على هذه المنصة لتجنب حدوث أي مشاكل مفاجأة للطالب أو المعلمين عند تسجيل الدخول إلى هذه المنصة حتى يتمكن كل طالب ومعلم من أداء المهام المطلوبة من هي على منصة مدرستي.

خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي

يمكنكم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لمعرفة في الجدول الحصص من خلال أيقونة الحصص الإضافية وهذا ما أوضحته وزارة التعليم بالمملكة السعودية أنها أيقونة جديدة لتسهل على الطالب الدخول إلى المنصة، ومعرفة الحصة الإضافية، لهذا سوف نوضح لكم خطوات تسجيل الدخول إلى مناطق مدرستي التعليمية وهي كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية بعد ذلك تضع بيانات الدخول وتبدأ في كتابة اسم المستخدم ثم تقوم بكتابة كلمة المرور الضغط على كلمة تسجيل دخول.