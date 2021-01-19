التقويم الدراسي 1442 بالاسابيع الفصل الثاني pdf / جدول الأسابيع الدراسية

يسعي الكثير من طلاب المملكة العربية السعودية لمعرفة التقويم الدراسي 1442 وتوزيعه بالاسابيع وذلك تزامنا مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ليبدأ طلابنا بالدخول على رابط منصة مدرستي الجديد الذي تم تطويرها من قبل وزير التعليم في المملكة لتوفير عليها كافة الخدمات التعليمية والدروس والشروحات لتسهيل عملية التعليم عن بعد التي دشنتها الحكومة السعودية تنفيذا لقرار الذي صدر تجنبا لتفشي فيرس كورونا المستجد.

التقويم الدراسي 1442 وتوزيعه بالاسابيع

ومن هذا المنطلق قام سيادة الوزير “حمد بن محمد آل الشيخ” بـ توزيع الاسابيع الدراسية 1442 pdf للفصل الدراسي الثاني، وهذا ما سنقوم بسرده عليكم من خلال الفقرة التالية بالمقالة.

جدول الأسابيع الدراسية للفصل الدراسي الثاني 1442

جاء التقويم الدراسي 1442 وتوزيعه بالاسابيع كما هذا موضع امامكم بالصور، كما سنستعرض معكم خطوات الدخول على رابط منصة مدرستي الجديد.

وفيما يخص طريقة تسجيل دخول لمنصة مدرستي تأتي على النحو التالي:

1- اولا على الطالب بالتوجه إلى منصة مدرستي التعليمية.

2- ثم يقوم الطالب بالنقر على كلمة التسجيل الظاهر أمامك.

3- على الطالب ادخال اسم المستخدم على نظام نور وكلمة المرور، أو قم بإنشاء حساب جديد على المنصة مستخدما رقم الهوية.

تقويم الفصل الدراسي الثاني 1442 pdf

منصة مدرستي هي موقع إلكتروني يعمل من خلال شبكة الإنترنت وهي منصة م شدة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وتهدف المنصة على توفير كافة الشروحات التعليمية من المعلمين والمعلمات لجميع المراحل التعليمية، كما تم تطوير المنصة بالعديد من الخدمات لمساعدة الطالب على الدخول بكل سهولة على جميع الحصص التعليمية، بجانب تواصل الطالب مع المعلم ورفع الواجبات المدرسة على المنصة ليبدأ المعلم بإعطاء الملاحظات عليها للطالب وبذلك يستطيع الطالب الاستيعاب الكامل للمنهج.