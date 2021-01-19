رابط تحديث منصة مدرستي الفصل الدراسي الثاني 1442

بدأ اليوم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بالعودة إلى الدراسة لاستكمال السنة الدراسية والفصل الدراسي الثاني من خلال آلية التعليم عن بعد التي أعلنت عنها الوزارة في بيان سابق لها وقد إستعدت وزارة التربية والتعليم إستعدادا تام لإستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني حيث قامت بتطوير جميع المنصات الإلكترونية وتفعيلها وقامت أيضا بتفعيل القنوات الفضائية حتى يستطيع الطلاب والطالبات من إتمام الدراسة عن بعد وإشتملت المنصات التعليمية منصة مدرستي وبوابة التعليم الوطني عين وتطبيق الروضة الإفتراضية وتضمنت القنوات الفضائية 23 قناة بالإضافة إلى قنوات اليوتيوب.

تحديث منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني 1442ه‍

كما عملت الوزارة في الشهور الأخيرة الماضية على تطوير منصة مدرستي لكي يستطيع الطلاب والطالبات من الإستفادة من الدروس المختلفة عبر المنصة التي تتيح للطلاب التعلم والمواصلة على الإستفادة من الخيارات التعليمية المختلفة، كما أعلنت الوزارة عن ضرورة تحديث منصة مدرستي لكي تكون مهيئة للعام الدراسي الجديد وذكرت أيضا الخطوات التي يجب عليك إتباعها والتي تتمثل فيما يلي:-

أولا قم بزيارة رابط التحديث الخاص بالمنصة.

قم بتسجيل بياناتك على المنصة من خلال الموقع الإلكتروني.

لكي تقوم بعملية التسجيل من خلال إدخال رقم الهوية وإسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد الانتهاء من التسجيل سوف يظهر لك الدروس الخاصة به.

يجب أولا قبل استكمال عملية التسجيل في المنصة إتمام التحديث أولا.

مواعيد الحصص الدراسية في منصة مدرستي

وتأتي مواعيد الدروس بالمنصة كالتالي تبدأ المنصة العمل إبتداء من الساعة التاسعة صباحاً للمرحلتين الثانوية والمتوسطة بينما تأتي المواعيد الخاصة بالمرحلة الإبتدائية منه الساعة الثالثة عصرا وأعلنت الوزارة أنها سوف تنشر كافة المواعيد الخاصة بالحصص الدراسية الأخرى.