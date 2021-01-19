بعد قرار وزارة التربية والتعليم الأخير الذي تضمن إستكمال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442ه‍ عن بعد وذلك بسبب الظروف الحالية للمملكة في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد فقد عملت الوزارة على توفير على الطلاب جميع الخدمات التعليمية التي تمكنهم من إستكمال الدراسة في المنزل بشكل فعال من خلال تفعيل المنصات التعليمية.

خطوات تحميل الكتب المدرسية الفصل الدراسي الثاني 1442

وقد وردت إلى الوزارة بعض التساؤلات في الآونة الأخيرة على إمكانية تحميل الكتب الدراسية من خلال بوابة عين التعليمية وجاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن الإنتهاء من إعداد المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية فقد أتاحت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم رابط إلكتروني خاص بتحميل الكتب الدراسية عن بعد وذلك يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات الهامة التي أعلنت عنها الوزارة، كما يجب عليك أولاً قبل اتباع أي خطوات الدخول على بوابة عين التعليمية من خلال الرابط الإلكتروني لها قم قم بإدخال بياناتك الشخصية مثل اسم الطالب وكلمة المرور سوف يظهر لك بعد ذلك عدد من الخيارات المختلفة قم باختيار أيقونة تحميل الكتب التي تتواجد في جانب الصفحة بعد ذلك قم بتحديد صفك الدراسي من خلال تحديد نوع التعليم سواء كان تعليم عام أو تعليم جامعي بعدها قم بإختبار المرحلة الدراسية ومن ثم الفصل الدراسي وبعد ذلك قم بالضغط على المادة المراد تحميلها.

خطوات تحميل الكتب المدرسية

أعلنت الوزارة عن الخطوات المبسطة لتحميل الكتب يحب إتباعها على ترتيبها الموضح لكم لكي تتم عملية التحميل بنجاح وتتمثل الخطوات فيما يلي:-