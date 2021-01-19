أخبار اليمن : الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالم

الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المصابين تجاوزت 96 مليونا وأكثر من 10 آلاف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 68 مليونا و655 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون و50 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم الإثنين، تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وشبه استقرار في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 474 ألف و92 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,167 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (408,620 وفاة)، والبرازيل (210,328 وفاة)، والهند (152,593 وفاة)، والمكسيك (141,248 وفاة)، وبريطانيا (89,860 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (24,262,376 إصابة)، والهند (10,582,647 إصابة)، والبرازيل (8,512,238 إصابة)، وروسيا (3,591,066 إصابة)، وبريطانيا (3,433,494 إصابة).