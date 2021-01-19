لبنان.. اكتشاف 14 إصابة بـ كورونا على متن رحلات جوية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن رحلات جوية وصلت إلى العاصمة بيروت.
ووفقًا لشبكة "إل بي سي نيوز" اللبنانية، قالت وزارة الصحة إنه تم استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 17 يناير الجاري، حيث أظهرت النتائج وجود 14 حالة إيجابية على متنها.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل 53 حالة وفاة و3144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في لبنان ارتفع إلى 255,956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1959 حالة وفاة، وفقًا لشبكة "إل.بي.سي" اللبنانية.
وأشارت الصحة اللبنانية إلى تسجيل 2038 حالة شفاء إضافية من المرض، فيما يخضع 750 مصابًا للعناية المركزة من ضمنهم 222 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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