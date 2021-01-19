تسريع منح اللقاح.. المفوضية الأوروبية تحذر من تفشي 3 سلالات جديدة لـ كورونا

حذرت المفوضية الأوروبية، من انتشار 3 سلالات جديدة لفيروس كورونا وتفشيها بسرعة، مطالبة بتسريع منح اللقاح وتوفيره لكل دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية في سلسلة من التغريدات على حسابها بموقع "تويتر": "لا تنافس بين الدول على اللقاح بل السباق مع الفيروس"، مؤكدة أن التطعيم ضروري للخروج من أزمة الوباء.
ولفتت إلى أنه بحلول مارس 2021، سننجح في تطعيم 80٪ من الأشخاص فوق سن الثمانين، و80٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.
وشددت على ضرورة أن يحصل 70 % من سكان دول الاتحاد الأوروبي بحلول صيف 2021، مؤكدة حصول التكتل على جرعات كافية من لقاحات كورونا لجميع سكان أوروبا.
وحثت المفوضية، دول الاتحاد الأوروبي، تحديث استراتيجيات الاختبار وتوسيع استخدام الفحوص السريعة.
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