بعد فضيحة الكابيتول.. مواجهة الإرهاب المحلي على رأس أولويات بايدن

كشفت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تضع "الإرهاب المحلي" على قائمة أولوياتها الأمنية، وذلك بعد قيام عناصر من اليمين المتطرف الموالي للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب باقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول هيل" يوم 6 يناير الحالي.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر بالإدارة الجديدة قوله إنه من المتوقع أن يصدر بايدن سلسلة من الإعلانات المبكرة عن تعيينات مجلس الأمن القومي تركز على تهدي الإرهاب الداخلي.

ستعتمد الإدارة الجديدة على بعض الموظفين المهنيين الذين عملوا في إدارة ترامب، مثل راسل ترافرز كنائب مستشار الأمن الداخلي، الذي يتمتع بخلفية عميقة في هذا الموضوع.

وفي أقوى تحذير منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، في تقرير مخابراتي، من أن متطرفي أقصى اليمين تحدثوا عن إمكانية حضور حفل تنصيب الرئيس جو بايدن المقرر غدا الأربعاء عبر التنكر في زي الحرس الوطني.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نسخة من الوثيقة المخابراتية، والتي ذكرت أن "الذئاب المنفردة" وأتباع "كيو أنون"، الذي يؤمنون بنظريات المؤامرة من المؤيدين للرئيس المنتهية صلاحيته دونالد ترامب، ومن بينهم بعض المشاركين في أحداث عنف مبنى الكونجرس "الكابيتول" في 6 يناير الحالي، أشارو إلى أنهم ينوون السفر إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن لحضور حفل تنصيب بايدن.