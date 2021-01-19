روسيا تعلن عن لقاح ثان ضد كورونا بفعالية 100%

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، نتائج اللقاح الثاني والذي يحمل اسم "EpiVacCorona"، حيث اثبت فعاليته بنسبة 100% في مراحل التجارب السريرية الأولى.
وتم إصدار البيانات حول فعالية اللقاح، مستندة إلى تجارب المرحلتين الأولى والثانية، قبل بدء تجربة المرحلة الثالثة الأكبر والتي ستشمل عادةً آلاف المشاركين ومجموعة الدواء الوهمي كمقارنة.
وذكرت وكالة تاس الروسية أن فعالية اللقاح وفقا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب وصلت إلى 100%.
اختبرت دراسات المرحلة الأولى والثانية سلامة اللقاح المحتمل وآثاره الجانبية ومناعته في 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا.
وبدأت روسيا تجارب اللقاح الجديد في نوفمبر الماضي بمنطقة سيبيريا، لينضم إلى اللقاح الأول والذي حمل اسم "سبوتنيك في"، ووصلت فعاليته إلى 92%.
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