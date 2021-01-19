رابط منصة مدرستي madrasati.sa وخطوات تسجيل الدخول للطلاب والمعلمين وفقا للتحديث الجديد

رابط منصة مدرستي، فلقد بدء الطلاب بالمملكة العربية السعودية في البحث عن تلك الخطوات المتبعة للدخول لمنصة مدرستي التعليمية وذلك مع بدء العام الدراسي الثاني وبعد أن قامت وزارة التعليم السعودية بالاعلان عن تحديث المنصة وذلك ليتمكن الطلاب من تكملة المسيرة التعليمية عن بعد في خلال تلك المراحل الثلاثة التي تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية من خلال منصة مدرستي، ولذلك أصبح من أكثر ما يشغل بال الطلاب وأولياء الامور في المملكة في الوقت الحالي هو البحث عن تلك الكيفية التي يقوموا خلالها بتسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية والتي سوف نتناولها من خلال مقالنا اليوم.

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر من احدي المنصات التعليمية الالكترونية التي تم تفعيلها في المملكة العربية السعودية لتطبيق نظام التعليم عن بعد ذلك النظام التعليمي الذي استطاع ان يثبت نجاحه وكفاءته على مدي تلك الشهور الماضية والتي تسعي من خلاله وزارة التعليم السعودية من أجل التطوير بشكل دائم في مجال التعليم وذلك حتي لا يجد الطلاب أو المعلمين أي صعوبات عند التعامل مع المنصة التعليمية مدرستي، وكذلك حتي تكون المنصة التعليمية مهيئة من أجل استقبال اكبر عدد ممكن من الطلاب والمعلمين على مدار اليوم.

ومن ضمن التحديثات الجديدة التي اجرتها وزارة التعليم السعودية انها قامت باضافة جدول حصص خاص بالمعلم يمكنة ان يقوم باضافتة على المنصة وقامت بتغير العديد من الايقونات المتوافره بداخل المنصة وقامت بوضع ايقونة الحصص الاضافية.

اولا يتم الدخول على الرابط الالكتروني لمنصة مدرستي التعليمية.

ويتم ادخال البيانات المطلوبة من الاسم وكلمة السر.

ومن ثم يتم اختيار تلك الدروس التي يرغب الطلاب في اثبات حضورهم عليها، ولقد أوضحت الوزارة انه في حالة نسيان كلمة السر الخاصة بالطلاب او المعلمين من الممكن أن يعاد طلب معرفتها باستخدام رقم الجوال وتطبيق توكلنا.

خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي