مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة خطوات التسجيل والنتائج

مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة هو عبارة عن تطبيق بدأته هيئة تقويم التعليم بالتعاون مع مؤسسة موهبة والهدف منه هو التعرف على الأشخاص الأكثر إبداعًا وموهبة في المملكة العربية السعودية، إلا أن الجديد الآن، هو البدء في تطبيقه لأول مرة عن بُعد بسبب الأزمة التي يمر بها العالم نتيجة لتفشي الجائحة الوبائية.

مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة

تعرف هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية، مقياس موهبة بأنه عبارة عن عدد من المقاييس التي تعمل على قياس القدرات العقلية وقدرات الإبداع لدى الطالب، وقياس موهبة المنضوين في المنظومة التعليمية، إلى جانب معرفة سماته الشخصية أيضًا، وسيتم تطبيق هذا المقياس على جميع الطلاب الذين قاموا بالترشيح بدايةً من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

ونظرًا للإجراءات الوقائية التي يتبعها العالم تم إتاحة المقياس للطلاب عن بُعد، حيث يمكنهم التسجيل فيه والاستفادة من خدماته وهم بالمنزل، على غرار منصة مدرستي و نظام نور التعليميين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر، وفي حالة وجود طلاب لا يمتلكون المتطلبات التقنية التي تتيح لهم الدخول إلى منصة مقياس، حينها يمكنهم الذهاب إلى مقار الاختبارات المحوسبة.

وأشارت الهيئة أنه سيتم تطبيق المقياس عبر مقار الاختبارات المحوسبة التابعة لهيئة التقويم والتعليم، وينبغي الإشارة إلى أنه تم بدء تطبيق المقياس بشكل فعلي يوم الأحد الموافق 4 جمادي الآخرة لعام 1442هـ الموافق 17 يناير 2021، وسيستمر المقياس حتى يوم الخميس الموافق 22 جمادي الآخرة لعام 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021.

وسيتم إجراء المقياس لحوالي 30 ألف طالب وطالبة وذلك في حوالي 104 من مقار الامتحانات المحوسبة التي تم توزيعها في عدد كبير من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت الهيئة أنه سيتم تطبيق الاختبار الفعلي لمقياس موهبة عن بُعد بداية من يوم الجمعة الموافق 17 جمادي الآخرة لعام 1442 الموافق 30 يناير 2021.

اختبار مقياس موهبة

قامت هيئة التقويم والتعليم في المملكة بعمل اختبار تقني قصير حتى يتم التحقق من عمل النظام التقني وذلك على أجهزة جميع الطلاب بشكل صحيح قبل إجراء اختبار مقياس موهبة الفعلي، وينبغي الإشارة إلى أن إجراء الاختبار التجريبي عن بُعد يعتبر محاكاة للآلية الخاصة بمقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة.

كما أن الاختبار التجريبي يعمل على منح الطلاب إمكانية التعرف على بيئة الاختبار التي تتم عن بُعد والتي يتم تزويدها بنظام المراقبة الذكية، وبذلك يصبح الطلاب مؤهلين لدخول اختبار مقياس موهبة الفعلي بدون الحصول على أي مساعدات خارجية.

وينبغي الإشارة إلى أن منصة الاختبارات عن بُعد التي سيتم أداء امتحان مقياس موهبة عليها، ستكون عبارة عن نظام تقني مرتبط بوقت زمني محدد، وفي هذا الوقت يمكن لجميع الطلاب أن يتابعوا المهام التي ترتبط بالاختبار، هذا إلى جانب قيام الهيئة بتوفير دليل تقني خاص بالاختبار عن بُعد.

خطوات التسجيل في اختبار مقياس موهبة

يتم أولًا الدخول على الملف الخاص بالطالب على منصة مقياس موهبة. ثم يتم كتابة رقم الهوية وكلمة المرور. بعدها يقوم الطالب بالدخول على الاختبارات المتاحة للتسجيل. ومنها نقوم باختيار اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية STEP لمرشحي موهبة. وأخيرًا نضغط على كلمة تسجيل.

نتائج مقياس موهبة 1441

هناك مجموعة كبيرة من الطلاب يبحثون عن نتائج مقياس موهبة الخاصة باختبارات مقياس موهبة 1441، لذلك يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على منصة موهبة. ثم نقوم بكتابة رقم الهوية أو البريد الإلكتروني الخاص بالطالب (حسب التسجيل) ورقم المرور. بعدها نضغط على دخول وحينها ستظهر نتيجة الطالب.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن مقياس موهبة 1442 من حيث المعلومات التي أعلنتها هيئة التقويم والتعليم، وطريقة التسجيل في المقياس أيضًا.