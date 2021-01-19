تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية 1442 لحمَلة شهادة البكالوريوس / موعد التقديم والشروط المطلوبة

التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية 1442، في إطار جهود المملكة العربية السعودية على توفير دوماً العديد من الوظائف الشاغرة للكوادر الشابة في جميع القطاعات الحكومية والعسكرية، قامت من جهتها مدينة الملك فهد الطبية، بالاعلان عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي عن توافر وظائف صحية شاغرة لحملة شهادة البكالوريوس، ومن خلال هذه المقالة نتناول سوياً تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية.

التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية 1442

وقد ذكرت المدينة أن موعد التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية ابتداء من يوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021، على أن يستمر باب التقديم لمدة 14 يوم، وحتي يوم 4 فبراير من الشهر التالي 2021، مؤكدة أن التقديم على وظائف مدينة فهد الطبية سيتم بشكل اليكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بها للتوظيف.

تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية

وشملت وظائف مدينة الملك فهد الطبية 1442 للجنسين حديثي التخرج في العديد من التخصصات المختلفة، للعمل في مقر المدينة الطبية بمدينة الرياض لحاملي شهادة البكالوريوس في تخصص الأشعة: لوظيفة أخصائي أشعة ثان.

ولحاملي شهادة البكالوريوس في تخصص مختبرات طبية: وظيفة أخصائي مختبر ثانٍ.

ولحاملي شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة: وظيفة صيدلي ثانٍ.

شروط التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية

أما عن شروط التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية، يمكن لكل راغب بالتقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية الدخول على الموقع الرسمي والاطلاع على كافة الشروط المطلوبة للتوظيف.

وظائف شاغرة في السعودية

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