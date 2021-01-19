أخبار اليمن : الصحة العالمية: نواجه خطراً غير مسبوق

الصحة العالمية: نواجه خطراً غير مسبوقحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن الوباء أظهر أن صحة الإنسان والحيوان والكوكب متشابكة.

وقال إن "أكثر من 70% من الأمراض الناشئة المكتشفة في السنوات الأخيرة مرتبطة بانتقال العدوى من حيوان إلى إنسان".

وتابع: "بعد مرور عام على أكبر أزمة في عصرنا، لا شك في أننا ما زلنا نواجه خطرًا غير مسبوق".

غيبريسوس حذر الاثنين من أن العالم سيواجه "إخفاقا أخلاقيا كارثيا" إذا احتكرت الدول الغنية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على حساب الدول الفقيرة.

وبحسب الإحصاءات، فقد أعطيت أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ما لا يقل عن 60 بلدا أو منطقة حول العالم.

من ناحية الكمية، تحتل الولايات المتحدة الصدارة مع إعطاء 12.28 مليون جرعة لـ10.60 مليون شخص (3.2% من السكان) متقدمة على الصين (أكثر من 10 ملايين جرعة).

وفي أوروبا، أعطت المملكة المتحدة 4.31 مليون جرعة لـ3.86 مليون شخص (5.7% من السكان).

وقال غيبريسوس إن الظهور الأخير لمتحورات فيروس سارس-كوف-2 سريعة الانتشار يجعل الطرح السريع والعادل للقاحات أكثر أهمية.

وتابع أنّ "اللقاحات هي حقنة في الذراع نحتاج إليها جميعا - بالمعنى الحرفي والمجازي".

وأصر تيدروس على أنه "سيكون هناك لقاح كافٍ للجميع".

من جهته، حذر كبير المحللين في مركز "ناشيونال إنترست" National Interest الأميركي هاري كازيانيس من نشوء وباء آخر يشبه فيروس كورونا في الصين.

ونوه كازيانيس في مقابلة مع شبكة" فوكس نيوز" Fox News، بأن الوباء القادم يمكن أن ينتشر "في أي وقت"، طالما لم يتم اتخاذ آليات تضمن السلامة أو استراتيجية محددة لضمان عدم تكرار ما حدث بنهاية 2019 في الصين.

ويتزامن تصريح كازيانيس عقب تصريحات مفتشين صحيين مستقلين قالوا إنه "كان بإمكان بكين ومنظمة الصحة العالمية التحرك بشكل أسرع عند بداية وباء كورونا المستجد نهاية 2019".