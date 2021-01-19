أخبار اليمن : هبوط مفاجئ ورياح.. الفلكي الشوافي يحذر من الطقس

هبوط مفاجئ ورياح.. الفلكي الشوافي يحذر من الطقسجدد الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي تحذيره للمزارعين في المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية من أثار موجة الصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

وقال الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، الأخوة المزارعين نكرر التنبيه للمرة الثالثة بدعوتكم الى توخي الحذر هذا الإسبوع حتى لو شعرتم بارتفاع بسيط لدرجة الحرارة ليلة الخميس فان الاجواء تبقى باردة إلى شديدة البرودة.

وتوقع الفلكي الشوافي انخفاض جديد في درجات الحرارة ليلة الجمعة والسبت ٢٣ يناير ٢٠٢١، داعياً المزارعين إلى الحذر حتى منتصف الأسبوع القادم على الاقل.

ودعا الشوافي الجميع وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث الفلكي اليمني رعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.

ونبه الفلكي الشوافي المواطنين في محافظات ذمار وصنعاء وعمران والبيضاء من البرودة الشديدة وهدوء الرياح.

وكان الفلكي عدنان الشوافي نشر على حسابه فيس بوك عدة تحذيرات وتنبيهات للمزارعين لاستعمال الوسائل المناسبة لتجنيب محاصيلهم الزراعية لفحات البرد، خصوصاً إذا الرياح ساكنة والسماء صافية، ولا يجب الاعتماد على درجات الحرارة فقط، فعوامل طقس آخرى لها تاثيرات على المزروعات.