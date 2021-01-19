إقصاء عنصرين من الحرس المكلف بحماية تنصيب بايدن لصلتهم بجماعات يمينية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك نتيجة فحص أعضاء الحرس الوطنى حيث يدعم أكثر من 20 ألفا منهم تطبيق القانون فى واشنطن العاصمة قبل مراسم أداء اليمين، بعد أسبوعين من قيام مجموعة من اليمين المتطرف باقتحام مبنى الكابيتول.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" فى وقت سابق، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى سيعمل على فحص جميع قوات الحرس الوطنى، التى يبلغ عدد أفرادها 25 ألفا وكذلك القوات المشاركة فى تأمين مراسم تنصيب بايدن.