بريطانيا.. ارتفاع حاد بوفيات كورونا في دور رعاية المسنين 

سجلت الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في دور الرعاية البريطانية أعلى مستوى منذ منتصف مايو، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية التي كشفت عن زيادة بنسبة 46٪ الأسبوع الماضي.
بريطانيا.. ارتفاع حاد بوفيات كورونا في دور رعاية المسنينبريطانيا.. 599 وفاة و37535 إصابة جديدة بكورونا
وتم الإبلاغ عن حوالي 1260 حالة وفاة في دور الرعاية حتى يوم الجمعة الماضي وهي قفزة حادة من 824 و661 في الأسبوعين الماضيين، بعد أن انخفض هذا العدد إلى أقل من 100 في أوائل أكتوبر الماضي.
وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن أكثر من 25000 شخص توفوا جراء إصابتهم بكورونا في دور الرعاية في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ بداية الوباء.
المصدر: "الغارديان"
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