قبل يوم التنصيب .. ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامة والدها

كشفت آشلي بايدن، ابنة الرئيس المنتخب جو بايدن، عن قلقها بشأن سلامة والدها في يوم التنصيب غدا الأربعاء.

وفي أول مقابلة تلفزيونية لها على الإطلاق، أعربت آشلي عن مخاوفها بشأن سلامة والدها جو، في أعقاب أعمال الشغب التي حدثت بمبنى الكابيتول، لافتة إلى أنها شعرت بحزن عميق بعد هذه التظاهرات.

وبشأن الانتخابات التي فاز بها والدها، قالت "لقد كان الأمر مرهقًا للأعصاب".. فالانتظار عدة ليال لمعرفة نتيجة الانتخابات صعب.

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارًا مكثفًا لقوات الحرس الوطني، وذلك قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر غدا الأربعاء.

وأعلن مسئول في الجيش الأمريكي وآخر بالمخابرات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استبعاد عنصرين من الحرس الوطني، من مهام تأمين تنصيب جو بايدن.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فإن هذا الاستبعاد جاء بسبب العثور على صلات تربط العنصريين بمجموعات يمينية متطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي"، فحصا لجميع أعضاء الحرس الوطني المتجهين إلى واشنطن، قبل تنصيب بايدن.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بفحص 25 ألف من الحرس الوطني المرسلين إلى واشنطن العاصمة، وذلك خوفا من وقوع هجوم محتمل من الداخل.