تقارير.. ارتياح ليبي بعد تضامن المسئولين للخروج من الأزمة

يسود الترقب الشارع الليبي في الفترة الحالية بعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم 16 يناير، أجرت البعثة عملية تصويت أمس، استغرقت يومًا واحدًا.

وتناولت وسائل إعلام ليبية منها الوكالة وأيضا صحف الفجر والعهد الجديد تصريحات عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، اليوم والتي قالت فيها إن لجنة الحوار السياسي، صوتت بالموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية بنسبة 73%، موضحة أن التصويت جاء بنعم من قبل 51 عضوا وبـ لا من قبل 19 عضوًا، بينما امتنع عن التصويت عضوان ولم يشارك عضوان آخران.

كما أشارت المسماري إلى أن هذا التصويت تجاوز النسبة المطلوبة وهي 63%، مما يجعل هذا التصويت غير قابلًا للاحتجاج أو الطعن.

واشارت التقارير الي انه في 25 نوفمبر الماضي، نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة تضم 75 ليبيًا، من بينها شخصيات سياسية وعامة.

فكان رد فعل الشعب الليبي فوريًا، حيث أعرب الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي عن معارضتهم للملتقى، لأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمت في الغالب ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات ذات صلة بالجماعات الإرهابية المسلحة.

ومن الأمور المثيرة للجدل أيضًا أن المندوبين في الملتقى قد تم اختيارهم بشكل فردي من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتالي، هم داعمون لرؤية الأمم المتحدة فقط للتسوية السياسية في ليبيا.

فقد أظهرت سياسة الأمم المتحدة في ليبيا على مدى السنوات الماضية بوضوح رغبة المنظمة في المساهمة في تحقيق طموحات الولايات المتحدة في المنطقة.

كما أن المفاوضات التي جرت في تونس على خلفية الحوار السياسي كانت مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. والانتخاب النزيه لمرشحي الحكومة الجديدة تبين أنه كذبة، بسبب المسودة الفاضحة للاتفاق الليبي، التي سُربت مؤخرًا على شبكة الإنترنت، وكذلك الأنباء التي ظهرت عن موضوع "شراء الأصوات" قد أكدت ذلك.

وبالعودة الى ما تم التوصل اليه اليوم، فإنه يُشترط للموافقة على المقترح الذي تم التصويت عليه اليوم، إجماع أعضاء اللجنة الاستشارية حول (آلية اختيار السلطة التنفيذية)، للعرض على أعضاء ملتقى الحوار السياسي للتصويت عليه يوم الاثنين القادم، وذلك في جولة أولى تشترط تحصله على نسبة 63%، وهو ما تم بالفعل اليوم، ولو لم يحدث كان سيتم التصويت في جولة ثانية ويشترط تحصله على نسبة (50+1) من بين أصوات المشتركين في التصويت.

إن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ينبغي أن يساهم في تسوية سلمية للوضع في ليبيا، يشكل في الواقع منصة لتنفيذ الطموحات الأمريكية في المنطقة.

وانتهت الكثير من المبادرات السياسية للتسوية الليبية بالفشل، لأنها لم تعكس الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الليبي، وسعت فقط إلى تحقيق أهداف اللاعبين الغربيين الرئيسيين في الملعب الليبي المُربك.